في ظل ارتفاع درجة الحرارة| تعرف على مخترع «التكييف» الذي قهر الحر

في هذه الأيام والتي تبدأ فيها حرارة الجو في الارتفاع يجب أن نتذكر "ويليس كارير" مخترع جهاز التكييف، هذا الرجل الذي قهر الحر والذي يعد واحدًا من الذين أفادوا البشرية باختراعه العظيم.

ولد “ويليس هافيلاند كارير” في 26 نوفمبر 1876م لعائلة بسيطة تمتلك مزرعة في بلدة صغيرة بنيويورك حيث مسقط رأسه ومنذ نعومة أظافره بدأ نبوغه بالظهور وبدأ تفوقه الواضح في مجال الهندسة حتى أنه حصل على منحة من الدولة لجامعة كورنيل لنيل شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية وتخرج منها في عام 1901م.

وبعد التخرج عين مديرًا لقسم هندسة الاختبارات في إحدى شركات الطباعة ببروكلين وهناك اخترع أول اختراعاته المهمة وهو نظام لضبط الحرارة والرطوبة في الشركة حيث كانت الشركة غير قادرة على طباعة أحد الألوان بشكل جيد في ذلك الوقت بسبب تأثير الحرارة والرطوبة على الورق والحبر.

استمر كاريير فى العمل فى مجالات التبريد الأخرى وقرر تأسيس شركة مع 6 من المهندسين الشباب برأس مال قدره 32.600 دولار سميت شركة كارير للهندسة في نيويورك والمعروفة حتى وقتنا الحالي وفي عام 1928 م طورت الشركة أول مكيف منزلي عرف باسم "صانع الطقس" وبالطبع كانت لا تقتنيه إلا الأسر الثرية ولكن حدوث الكساد الاقتصادى عام 1930م اثر سلبا على الاستخدام السكنى والتجارى لمكيف الهواء بدأ بعد ذلك أعماله فى كوريا الجنوبية وفى اليابان بافتتاحه شركة تطبيقات "تويو كارير وسامسونج" وتعد كوريا الجنوبية الآن هى أكبر أسواق مكيفات الهواء فى العالم.

تزوج كارير ثلاث مرات من كلير سيمور والتي توفيت سنة 1912م وجيني مارتن والتي توفيت سنة 1939 ثم اليزابيث مارش وايز والتي توفيت سنة 1964م وعلى الرغم من زواجه ثلاث مرات إلا أنه لم ينجب.

توفي كارير في 7 أكتوبر 1950م عن عمر يناهز 74 عاما بعد أن ترك اختراعًا عظيمًا وقام بثورة فى الحياة الأمريكية وفي العالم أجمع.