الثانوية العامة 2023.. أهالى الإسكندرية: نخشى تكرار سيناريو «لجان أولاد الأكابر»

بدأ العد التنازلي لماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، التي تنطلق الاثنين المقبل 12 يونيو، ويؤدي قرابة 700 ألف طالب وطالبة الامتحانات هذا العام.

وتبدأ الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع لمدة يومين متتالين بنظام البابل شيت، واختيار من متعدد فقط، ويواجه الطلاب «التربية الدينية - التربية الوطنية»- شعبة عامة، الاثنين 12 يونيو، و«الاقتصاد - الاحصاء» - شعبة عامة الثلاثاء 13 يونيو.

وتؤدى باقي الامتحانات اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.. وينطلق ماراثون المواد الأساسية بامتحان لغة عربية- الأحد 18 يونيو، ويتسلم الطلاب مجلد مفاهيم للمواد.

ناقشت واستمعت “البوابة نيوز”، بعض أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمحافظة الاسكندرية والذين ليهم تخوفات من تكرار سيناريو لجان الغش والمعروفة إعلاميا بـ"أولاد الأكابر"

لمياء عبدالحميد، ولية أمر، أكدت لـ«البوابة»، أن المؤشر الوحيد الباعث على الاطمئنان هو أن تجربة النظام الجديد بدأت تدخل مرحلة الاستقرار بعد تقييمها السنتين الماضيتين، وتحديد جوانبها السلبية تعديلها، وإضافة أسئلة مقالية تعديل واقعي وكان ضرورة.

وأضافت، يأتي القلق من التصريحات المتكررة حول التعديل الطفيف على الامتحانات، لأنه مبالغ فيه، خاصة فيما يخص الحديث عن أن الأسئلة من داخل المناهج وفي مستوى الطالب المتوسط يعتبر هدما للتجربة مش تعديل.

أولاد الأكابر

وحول الأنباء عن وجود تحويلات أو لجان غش داخل محافظتها في الإسكندرية، تدفع للقلق، خاصة بعدما تولى الدكتور عربي أبو زيد مديرا للمديرية، والذي حدثت في عهده العام الماضي انتشار لجان أولاد الأكابر بامتحانات الثانوية العامة 2022، بمحافظة سوهاج وكان يتولى حينذاك مديرا لمديرية التربية والتعليم، أوضحت «لمياء عبدالحميد»، أن المناطق الشعبية في الإسكندرية نسخة من القرى في المحافظات الأخرى.

وأشارت إلى أن الغش ظاهرة موجودة ومرتبطة أيضا بالمستوى الثقافي والاجتماعي في المجتمع حتى وأن تم تطبيق نظام «الفار» في نسبة من اللجان فقط، ولجان الغش عموما مرتبط بلجان في مناطق محددة داخل اكتر من محافظة يصعب السيطرة عليها لأسباب خاصة بالمنطقة.

وطالبت بضرورة وضع مهمة تصحيح الأسئلة المقالية في أيد أمينة لانصاف الطلاب.

من جهتها قالت المهندسة نهى سعيد- ولية أمر لطالبة بالثانوية العامة-علمى علوم، إن وجود نموذج لمدير مديرية بالمحافظة حدثت في أثناء عمله بمحافظة أخرى أعمال غش داخل لجان مشهور تم تحويل الطلاب إليها خصيصا من أي طرف، أمرا مقلقا، معلقةً: «إحنا كده مبقاش عندنا ثقة ان ممكن تتكرر تانى حوادث غش سوهاج».

وأضافت «نهى» أن الغش منتشر في الامتحانات، وخصوصا في ماراثون الثانوية العامة، مما يمثل قلقا كبيرا لنا، لأنه بذلك ينعدم تكافؤ الفرص، لافتة إلى انتشار قنوات «شاومينج على تيليجرام». وتابعت: «أجد رقم هاتفي تم إضافته إلى الجروبات، فضلا أن كثيرا ما سمعنا عن حالات غش وتم معرفتهم من قبل الوزارة، ومع ذلك مفيش آي رد فعل للموضوع بشكل جاد وواقعي».

وعن وجود كاميرات باللجان لضبط العملية الامتحانية باللجان، قالت: “الكاميرات لا أثق بوجودها، خاصة أن ابنى من سنتين نَسِيَ التابلت في درج المكتب باللجنة التي أدى الامتحان بها، ولما عاد يومها، ليبحث عنه لم يجده، أي أنه اختفى وتم سرقته، وحين طلبت مراجعة الكاميرات كان الرد بعدم وجود كاميرات”.

وتابعت: “أتمنى أن الامتحانات لا تكون من خارج المنهج، وخزعبلية، وتمر بسلام”.