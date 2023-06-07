"تعليم القاهرة" تنظم تدريبًا لرؤساء مراكز توزيع الأسئلة للثانوية العامة

عقد خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية،" تدريبًا موسعًا لرؤساء مراكز توزيع الأسئلة " للإدارات التعليمية ال٣٣.

وفى بداية الاجتماع رحب سيادته بقيادات تعليم القاهرة وبجميع السادة الحضور، مؤكدًا على أهمية الدور الكبير الذي يقوم به رؤساء مراكز توزيع الأسئلة فى الإدارات التعليمية.

وتطرق التدريب إلى العديد من النقاط الهامة وهى كالآتي: كيفية التعامل مع محتويات صندوق الأسئلة حتى توصيل ورقة الأسئلة لأيدى الطلاب، وتوضيح طريقة تدوين البيانات الأساسية للطالب بطريقة صحيحة، والتعرف على طريقة التعامل مع البابل شيت والأسئلة المقالية وكيفية الإجابة عليها من خلال فيديو توضيحي،وضوابط العمل داخل اللجان.

وفى نهاية التدريب تم فتح باب الحوار والمناقشة بين المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة والسادة الحضور، وتم توضيح كافة الأمور وتذليل كافة العقبات أمام السادة الحضور.

وفى الختام تقدم جميع السادة الحضور بكل الشكر والتقدير إلى خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم والمشرف العام على إمتحانات الثانوية العامة لما قام به من جهد كبير ومتميز وشرح وافى لكل ما يتعلق برؤساء مراكز توزيع الأسئلة.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى وضع إستراتيجية تنظيمية حديثة لتدريب المرشحين للعمل كرؤساء مراكز توزيع لأسئلة للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ (دور أول)،وبرعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح

وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية،بحضور ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات ولفيف من قيادات المديرية.

