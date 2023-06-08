الثانوية العامة 2023| المراجعة النهائية للمادة.. وكيفية الإجابة بدقة على الأسئلة المقالية؟.. أستاذ تربوي يجيب

تنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، الإثنين المقبل 12 يونيو، ويؤدي قرابة 700 ألف طالب وطالبة الامتحانات هذا العام.

وحول أهم النصائح في الأيام الأخيرة قبل انطلاق الماراثون، وما يجب على الطلاب داخل اللجنة الامتحانية وخارجها، قدم الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، روشتة للطلاب، قائلا إنه، يجب أن يدرك أن خطط المذاكرة والاستعداد للامتحانات تختلف من طالب لآخر وعليك أن تختار ما يناسبك في ضوء ما تعرفه عن نفسك وقدراتك، و مع الدخول في أجواء الامتحانات عليك أن تقوم بإعادة تنظيم وقتك وطريقة مذاكرتك.

ووجه بضرورة ترك للمادة الأولى يوما أو يومين أو ثلاثة قبله حسب مستوى سهولتها وتمكنك منها فإذا كانت سهلة جدا وقمت بمذاكرتها ومراجعتها جيدا فيكفي أن تترك لها يوما واحدا قبلها للمراجعة النهائية وإذا كانت صعبة وتحتاج منك إلى تركيز أعلى فيمكن أن تصل المدة إلى ثلاثة أيام، وفي الأيام المتبقية يمكنك تخصيصها للمواد الأصعب أو تلك التي لم تأخذ حظها الكافي من المراجعة والتركيز.

ووجه «عاصم حجازي» نصائح للطلاب: عليك أن تذاكر جيدا جميع ما ورد بالكتاب المدرسي وأن تذاكر بفهم عميق وأن تربط الموضوعات بعضها ببعض وأن تبدأ المذاكرة من أول الكتاب إلى آخره بنفس ترتيب الكتاب واحذر من الوقوع في خطأ مذاكرة الفصول الأخيرة أولا لأنها الأصعب لأن كل درس في الكتاب مبني على الذي يسبق.

كما يجب أن تكون المراجعة الأخيرة قبل دخول الامتحان من الكتاب وليس مراجعة للأسئلة وأن تستخدم فيها العين والتفكير العميق والتخيل الذهني للموضوعات مع مراعاة تحديد العناصر المهمة بالألوان الفسفورية المختلفة وإذا كنت قد أعددت خرائط ذهنية وملخصات عليك بمراجعتها جيدا قبل الامتحان.

وأشار إلى أنه لم يعد الوقت كافيا لتغيير مواعيد نومك لذلك من الأفضل إذا كنت قد عودت نفسك على المذاكرة في أوقات معينة أن تظل محافظا على ما تعودت عليه حتى لا يتسبب تغيير أوقات المذاكرة في ضياع التركيز وتشتت الانتباه ولكن عليك من الآن أن تدرب نفسك على الاستيقاظ مبكرا حتى يكون ذهنك نشطا في أيام الامتحانات .

وعن التعامل داخل اللجنة ومع ورقة الإجابة، أوضح أستاذ علم النفس التربوي، عليك أن تتبع تعليمات الملاحظين وكذا الإجراءات المنظمة للامتحانات، وتأكد من كتابة بياناتك بشكل صحيح ومن نماذج الأسئلة الذي تتسلمه وورقة الإجابة الخاصة بك واتبع تعليمات التظليل بكل دقة ولا تظلل الدائرة كاملة بالقلم الجاف إلا بعد التأكد تماما من صحة الإجابة وفي الغالب الأعم تكون أسئلة الامتحان مرتبة من الأسهل إلى الأصعب ولكن إذا صادفك سؤال صعب فقم بتخطيه إلى سؤال آخر سهل مع مراعاة التظليل في المكان المناسب.

وبالنسبة للأسئلة المقالية قال «عاصم حجازي»، إنها تتطلب قدرة على التلخيص غير المخل بالمعنى والالتزام بالمساحة المحددة لذلك عليك أن تقرأ السؤال جيدا وأن تلخصه في ذهنك أولا وأن تختصره إلى أقل حد ممكن من الكلمات قبل البدء في الكتابة ووازن ما اختصرته مع المساحة المحددة وإذا تأكدت من مناسبة إجابتك للمساحة المحددة فقم بالكتابة مع مراعاة تصغير الخط مع وضوحه وجودته ويمكنك أن تكتب الرصاص أولا ثم تعيد الكتابة بالقلم الجاف بعد التأكد من دقة الإجابة وشمولها.