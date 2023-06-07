خليجي يشرع في قتل حارس عقار طعنًا ويصيب آخر في الهرم

اعتدى شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية على حارس عقار وشرع في قتله طعنا، وأصاب آخر بسلاح أبيض سكين داخل عقار بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

كانت البداية بتلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "بدري ح م" حارس عقار، "عبدالله ع س" مصابين بطعنات نتيجة تعدي بسلاح أبيض وادعاء تعدي آخر ومقيمين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحـــص وسؤال المصابين أفاد المصاب الأول بأنه يعمل حارس بإحدي العقارات الكائنة بدائرة القسم وأنه أثناء محاولته أخبار شاب يدعي "عبدالله ح" يحمل جنسية دولة عربية ومقيم بذات العقار محل عمله، بمشكلة في التكييف ملكه "قولتله يا بيه التكييف بينقط" الإ أنه تفاجئ بالمذكور يتعدي عليه بالضرب بعصأ خشبية أمام الشقة محل سكنه.

وأضاف المصاب بأنه أثناء محاولته الهروب تبعه المتهم إلى مدخل العقار وتعدي عليه بسلاح أبيض سكين محدثا إصابته وخلال تدخل المصاب الثاني للدفاع عنه ومحاولة تخليصه من يد المتهم تعدي عليه أيضا بذات السلاح محدثا إصابته وبسؤال المصاب الثاني أيد ما جاء علي لسان الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 24213 لسنة 2023 جنح الهرم وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.