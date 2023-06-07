«اتصالات من &e» توقع عقدًا مع هيئة الطاقة المتجددة للعمل بالطاقة النظيفة

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مراسم توقيع عقد شراكة وتعاون بين شركة اتصالات من &e في مصر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف تحويل جميع محطات المحمول التابعة لشركة اتصالات المنتشرة في أنحاء الجمهورية إلى العمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة نحو تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة.

قام بالتوقيع على عقد الشراكة المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من &e في مصر، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، بحضور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء، والمهندسة صباح مشالي، رئيس شركة نقل الكهرباء.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية شركة اتصالات من &e في مصر للتحول إلى مقدم متكامل لكافة خدمات التكنولوجيا والاتصالات، والاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة؛ بما فيها حلول الطاقة النظيفة المتجددة لما لها من أثر إيجابي في تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، وهو ما يتماشى مع مساعي الدولة لحماية البيئة وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، طبقا لرؤية استراتيجية مصر 2030.

أكد المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من &e في مصر أن هذه الخطوة تأتي مُكَملة لاستراتيجية اتصالات من &e في مصر للتحول إلى استخدام الطاقة المتجددة في تقديم خدماتها التكنولوجية المتطورة لعملائها، واشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في سبيل تحقيق تأثير مستدام يحد من الاستهلاك غير الرشيد لمصادر الطاقة التقليدية، وذلك من خلال تفعيل مصادر الطاقة المتجددة كبديل فعال وآمن والاستفادة من الإمكانات والموارد الهائلة التي تمتلكها الدولة المصرية في هذا الإطار، بما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن اتصالات من &e في مصر متحمسة لهذه الخطوة الإيجابية التي تأتي ضمن جهودها للتحول إلى مقدم متكامل لكافة خدمات التكنولوجيا والاتصالات بالاعتماد على الطاقة النظيفة.

جدير بالذكر أن اتصالات من &e في مصر وقعت في أواخر العام الماضي اتفاقية مع شركة سولارايز إيجيبت/ أمارنكو بالتزامن مع انعقاد الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ، كجزء من الخطة الطموحة التي تتبناها اتصالات من &e في مصر لتحويل محطات التليفون المحمول تدريجيًا للعمل بالطاقة المتجددة النظيفة، بما يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية.