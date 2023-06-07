نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. شوط أول سلبي بين وست هام وفيورنتينا

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من المباراة النهائية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بين وست هام يونايتد الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي، المقامة حاليًا على ملعب فورتونا أرينا بالعاصمة التشيكية براج.

وشهد اللقاء، محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لهز الشباك، لكن باءت بالفشل، حتى الدقيقة 90+3، التي شهدت إحراز لوكا يوفيتش مهاجم فيورنتينا هدفًا، ولكن حكم المباراة، الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي ألغاه بداعي التسلل.

وكان وست هام، حسم تأهله إلى نهائي الكونفرنس ليج، بعدما تخطى عقبة ألكمار الهولندي بمجموع المباراتين بنتيجة 3-1، حيث فاز عليه ذهابًا وإيابًا (2-1) في لندن و(1-0) في هولندا.

فيما بلغ فيورنتينا نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، على حساب بازل السويسري بالفوز عليه بنتيجة 4-3، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث خسر على ملعبه بهدفين مقابل هدف، وفي العودة نجح في إقصاء بازل من المسابقة القارية بالانتصار عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.