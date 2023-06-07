رسميًا.. ميسي يعلن انتقاله لصفوف إنتر ميامي الأمريكي

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء، انتقاله رسميًا لصفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية وإعلامية، ربطت اسم ميسي بالانضمام إلى صفوف الهلال السعودي، حيث تقدم زعيم آسيا بعرض مغري لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية براتب يتخطى حاجز المليار يورو لمدة موسمين بواقع 600 مليون يورو في الموسم الواحد.

كما ارتبط ميسي في الفترة الأخيرة، بإمكانية عودته إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، ولكن النادي الكتالوني يعاني من أزمة اقتصادية على مدار السنوات الماضية، أكدت صعوبة عودة البرغوث الأرجنتيني.

ولكن في الساعات القليلة الماضية، أفادت التقارير بتغيير ليونيل ميسي وجهته المقبلة، بعد رحيله رسميًا من باريس سان جيرمان، بعدما فشل الطرفان في التوصل لاتفاق بتمديد عقد ميسي مع النادي الفرنسي.

وحسم ميسي مصيره في تصريحات من خلال مقابلة صحفية مع صحيفة «سبورت» الكتالونية، قائلًا: «لقد اتخذت قراري، سأذهب إلى إنتر ميامي».

وبعد دقائق من الآن، سيتحدث ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن إنتر ميامي وسبب اختياره له، في حوار مع صحيفتي «سبورت» و«موندو ديبورتيفو» الإسبانيتين.