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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كريم بنزيما يصل السعودية لبدء مشواره مع اتحاد جدة

بنزيما
بنزيما
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وصل النجم الفرنسي كريم بنزيما منذ قليل، إلى مدينة جدة؛ تمهيدًا لتقديمه لاعبًا في صفوف نادي اتحاد جدة سعودي، أمام جماهير النادي ووسائل الإعلام.

وكان نادي اتحاد جدة، أعلن تعاقده مع كريم بنزيما بعقد لمدة 3 مواسم حتى عام 2026، ليكون أولى صفقات العميد في الموسم الجديد، وذلك بعدما انتهى عقد المهاجم الفرنسي مع ريال مدريد الإسباني.

كما أعلن العميد، صباح اليوم الأربعاء، إقلاع طائرة نجمه الجديد بنزيما، متجهة إلى الأراضي السعودية للتقديم الرسمي فى حفل كبير.

وحرص أحمد كعكي نائب رئيس اتحاد جدة على استقبال كريم بنزيما في مطار جدة الدولي واصطحابه رفقة الوفد المرافق له إلى فندق الإقامة.

وينظم نادي الاتحاد السعودي، حفلًا ضخمًا لتقديم بنزيما لوسائل الإعلام والجماهير على ملعب استاد الجوهرة المشعة، حيث يقام الحفل في التاسعة إلا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وينقل حفل استقبال وتقديم كريم بنزيما كلاعب جديد في اتحاد جدة على شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية.

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