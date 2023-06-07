حقيقة تطبيق مخالفة مرورية على ضرب «كلاكس» السيارات فى حفالات الزفاف

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هناك أكثر من شكل للمخالفات المرورية المتعلقة بضرب آلات التنبيه (كلاكس) السيارات، مثل ما يحدث في حفلات الزفاف أو الاحتفالات، وغيرهما.

ولفت “قريطم” خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مخالفة «الكلاكس» تكون مخالفة محررة يدويا وليست إلكترونية عبر الرادار، منوها أن مخالفات الرادار تتنوع بين أنواع مخالفات السيارات السرعة، والتحدث في المحمول، وعدم ارتداء حزام الامان.

وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق على أن تصوير الرادار لمن يرتدي رداء أسود يكون بسبب تمييز ارتداء حزام الأمان من عدمه، متابعا: لقط المخالفة تكون إلكترونية عبر برنامج مصمم بتقنية للتفرقة بين مرتدي الحزام مع اللباس الأسود من عدمه.

وأكد على أنه من حق القائد عمل تظلم على المخالفة أمام النيابة أو محكمة المرور، وأي خطأ مشتبه به –حال حصوله- يتم عمل لجنة لتقييم تلك المخالفة من الصحة أو عدمها، مطالبا من المواطنين بعدم ضرب آلات التنبيه امام المستشفيات أو المدارس والجامعات وغيرهم.