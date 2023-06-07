مجلس الأمن الروسي: دول الناتو تتحمل مسئولية تفجير سد كاخوفكا

أعلن مجلس الأمن الروسي، اليوم، إن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" والولايات المتحدة الأمريكية على رأسهم يتحملون مسؤولية تفجير سد نوفا كاخوفكا وما تبعه من أزمات بعد أن وافقوا على تدمير السد وتفجيره.

وأشار إلى أن السلطات الروسية مستاءة من الإجراءات التي لجأت إليها أوكرانيا والمتعلقة بتفجير سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون التي تقع تحت السيادة الروسية.

واتهمت السلطات الروسية الجانب الأوكراني بتعمد تفجير سد نوفا كاخوفكا، معتبرة أن عملية التفجير هي عملية إرهابية وسلوك مشين، ويعد جريمة حرب في الأعراف والقوانين الدولية.

ونفت السلطات الروسية وجود أية علاقة بين روسيا وتفجير السد، خاصة وأنه يقع في منطقة ضمن السيادة الروسية في إقليم خيرسون.