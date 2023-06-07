فيتوريا: الدوري المصري يمتلك مواهب كثيرة

قال البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن هناك إمكانات كبيرة في الدورى المصرى، مؤكدا أنه لديه القدرة على تفريغ لاعبين مميزين للانضمام لصفوف المنتخب.

وتابع فيتوريا خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى للكشف عن تفاصيل المعسكر المقبل: “مش هتكلم عن عقلية اللاعب المصرى، لأنى أثق فيه تماما”.



وأعلن فيتوريا عن قائمته النهائية للمعسكر المقبل استعدادا لمواجهة منتخب غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الامم الافريقية كالتالي:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

هشام صلاح

أحمد رمضان بيكهام

ياسر إبراهيم

علي جبر

محمد عبد المنعم

محمود مرعي

محمد حمدي

أحمد أبو الفتوح

مروان عطية

مهند لاشين

حمدي فتحي

غنام محمد

محمود حمادة

أحمد سيد زيزو

محمد هلال

محمد رضا بوبو

محمد صلاح

مصطفي فتحي

حسين الشحات

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

محمود كهربا

أحمد ياسر ريان

مصطفى محمد



