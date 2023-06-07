"اتصالات من &e": نتعاون مع الحكومة لتطوير الخدمات ومعالجة التحديات التكنولوجية

شاركت شركة اتصالات من &e في مصر، كراعي رئيسي في المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات (GSR)، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري.

ويهدف المؤتمر إلى فتح حواراً عالمياً، يجمع منظمي الاتصالات وقادة الصناعة حول العالم، لمناقشة أبرز القضايا التي تهم قطاع الاتصالات، ويقوم على تنظيمها الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن استراتيجيتها تهدف إلى دعم و المساهمة في تطوير قطاع الاتصالات، من خلال الاستفادة من الخبرات المختلفة الخاصة بالقضايا والمستجدات التنظيمية العالمية، فضلاً عن تبادل الآراء.

ويشهد المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات (GSR)، مشاركة واسعة وحضور من رؤساء الأجهزة وهيئات تنظيم الاتصالات من مختلف دول العالم، وعدد كبير من الخبراء المتخصصين في قطاع الاتصالات من نحو 90 دولة، إضافة لمجموعة من أهم وأبرز صانعي القرار في قطاع الاتصالات، فضلاً عن ممثلي الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا القطاع وعلى رأسهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات والمهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة «اتصالات من &e في مصر»: حريصون على المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر الذي تستضيفه مصر، ويهدف إلى مناقشة أبرز القضايا التي تشغل قطاع الاتصالات، وايصال الخدمة للمناطق المحرومة و دعم التحول الرقمي و الشمول المالي تماشيا مع رؤية مصر 2030.

أضاف أن الشركة تعد من أكبر شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري و تتميز بتقديم خدمات اتصالات ذات جودة متميزة بشهادة التقارير ذات الصلة، هذا بجانب مساهمتها في دعم خطط الدولة المرتبطة بمشاريع الخدمة الشاملة و حياة كريمة من اجل ايصال خدماتها المتميزة الى جميع العملاء.

وأكد سعى الشركة الى تقديم الخدمات التي تهدف الى إحداث فرق إيجابي ملموس في حياة عملائها، وكذلك تعزيز الاستثمار في منظومة الابتكار لتمكينها من توفير خدمات رقمية مبتكرة واستباقية.

وتابع: “تسعى اتصالات من &e في مصر، من خلال مشاركتها في هذا المؤتمر المهم إلى تبادل الخبرات و الافكار مع كافة الاطراف المشاركة على نحو أكثر كفاءة وفاعلية بما يعود بالنفع على العملاء في السوق المصري".

ولفت إلى أن اتصالات مصر تساهم بقوة في دعم جهود التحول الرقمي في كافة القطاعات التنموية من خلال توفيرها لأفضل وأحدث الحلول والمنتجات التكنولوجية المبتكرة.

وأشار المعداوي إلى أن الشركة لا تدخر جهداً للتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة في مصر، لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة وتعمل على معالجة كافة التحديات التكنولوجية من خلال الحلول المبتكرة التي تقدمها، بما يؤكد ريادة اتصالات من &e في مصر، ودعمها المستمر لعملائها وتقديمها لكل ما يهمهم من حلول و خدمات.

تجدر الإشارة إلى أن اتصالات من &e في مصر، قامت بتطبيق برامج التحول الرقمي و الشمول المالي وخدمات الدفع الإلكتروني عبر خدمة اتصالات كاش، والشراء عبر الإنترنت، والعديد من التطبيقات المختلفة لخدمة أكبر عدد من العملاء إضافة إلى المساهمة في تطوير القطاع الصحي، وخدمات التعليم عن بُعد، فضلاً عن خدمات التوقيع الالكتروني، وخدمات رواد الأعمال والشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة مثل المدن الذكية، ومنها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتجهيز وتنفيذ البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونقل البيانات الخدمات الذكية المختلفة لعدد من المشروعات.