أمين مجلس الداخلية العرب يحذر من خطر الأخبار الزائفة على الأمن العربي

بدأت جلسات المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني المنعقد بالجمهورية التونسية، صباح اليوم الأربعاء، بحضور يوسف حرب محمد عوده رئيس المؤتمر ورؤساء وأعضاء الوفود.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القى الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، كلمة رحب فيها الحضور فى تونس العزيزة لاحتضانها مجلس وزراء الداخلية العرب برعايتها الكريمة، كما رفع اليها رئيســا وحـكـومـة وشـعـبـا أخلص معاني الشكر والتقدير راجيًا لها مزيدا من التقدم والازدهار في كنف الأمن والاستقرار، وكذلك رفع الى وزراء الداخـلـيـة الـعــرب كل العرفان والامتنان على الدعم الكبير الذي يوفرونـه للأمانة العامة، وعلى سعيهم الحثيث لتعزيز التعاون الأمني العربي.



وقال “ كومان”: نسعد اليوم بلقائكم وجها لوجه بعد أن فرضت علينــا جـائحـة كورونا عقد مؤتمركم الماضي عام 2021م عن طريق الاتصال المرئي، ولقد أكدت تلك الجائحة مرة أخرى الوقع الكبير للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الحياة المعاصرة إذ فرض التباعد الاجـتـمـاعـي استخدام الشبكة العنكبوتية في كل المجالات، ممـا عـزز دور وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في تشـكـيـل الـرأي الـعـــام وتـوجـيـهـه وركز تأثيرها المتزايد على أمن المجتمـعــات وأثرها المباشر في تكوين شخصيات الأفراد ورسم نزعاتهم النفسية.



وأضاف: ولا شك أن قضية مواجهة الأخبار الزائفة والشائعات عبر منصات الإعلام الرقمي التي ستنظرون اليوم في الآليات المناسبة لـهـا تجـد مسوغها في ما كشفت عنه الجائحة من خطورة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لبث الشائعات والأراجيف بما يعكر صفو الحـيــاة العامة ويعرض السلم الاجتماعي للخطر، وفي السياق ذاته يأتي موضوع تطبيق تيك توك وتداعياته الأمنيـة التي قد تلامس مجالات متعددة منها التحريض على العنف والإرهاب وتجارة المخدرات ناهيك عن التأثير السلبي على السلوكيات خاصـــة لدى النشء والشباب.



وأوضح: إن الموضوع المتعلق بدور الإعلام الأمني في نشر ثقافة حقوق الإنسان يكتسي في نظرنا أهمية بالغة لأنه لا يقتصر فقط على تركيز هذه الثقافة لدى رجال الأمن وإنما يتجاوز ذلك الى نـشـرهـا فـي كـل فئات المجتمع. وينبغي في نظرنا أن يضطلع الإعلام الأمني بمسؤولية إظهار الصورة الحقيقية لما تقوم به دولنا العربيـة لإعـمـال حـقـوق الإنسان في المجال الأمني وتعاوننا البناء مع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وسعينا إلى الاستماع الى هواجسها في ما يتعلق باحترام هذه الحقوق في سياق إنفاذ القانون ودعوني أشير هنا إلى اننــا سنعقد خلال شهر سبتمبر القادم بالقاهرة مؤتمرا مشتركا بين أجهزة الأمن واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الـعـربـيـة، يأتي في سياق حرص مجلس وزراء الداخلية العرب على تكريس هذه الحقوق وعلى الانفتاح على منظمات المجتمع المدني.



وتابع: وعلى غرار احترام حقوق الإنسان في سياق إنفـاذ الـقـانـون يجب أن تحظى كل القضايا الأمنية باهتمام بالغ فيما يتعلـق بـالترويج لـهـا وإطلاع الجمهور على حيثياتها الصحيحة، واستثمار مختلف الوسائل المتاحة وأساليب الترويج الحديثة في هذا الإطار. ومن هنا تأتي أهمية موضوع تطبيق مفاهيم التسويق الاجـتـمـاعـي في مجال القضايا الأمنية، الذي ستناقشونه اليوم والذي سـيـكـون مـنـاسـبـة لتبادل الأفكار والرؤى بهذا الشأن.



وأشار: سيكون البند المتعلق باستخدام الإعلام لمكافحة الإرهاب ـ الذي بات بندا ثابتا على جداول أعمال مؤتمراتكم - مناسبة هو كذلك لتبادل الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء من خلال استعراض تجاربها المتميزة في هذا المجال.



وأختتم الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، كلمته قائلا: يسرني أن أجدد الترحيب بكم، واثقًا مــن أنكم ستناقشون المواضيع الثرية المدرجة على جدول أعمال مؤتمركم بما عهدناه فــيـكـم من كفاءة ومسؤولية، للوصول إلى نتائج بناءة تسهم في تعزيز التوعية الأمنية والوقاية من الجريمة.