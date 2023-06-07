تكليف نهلة عوض مديرا للإدارة الاجتماعية في مركز دمياط

أصدر حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة دمياط ،قرارا بتكليف نهلة عوض مديرا للإدارة الاجتماعية في مركز دمياط، بناء على تصديق الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

من جانبه قال حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط أنه تم انطلاق برنامج تدريبى لاعداد مدربين كوادر لتدريب الرائدات الريفيات ،وقام بافتتاح البرنامج التدريبى الذى يستهدف تدريب عدد 25 مدرب ومدربه .

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بفعاليات توزيع جوازات السفر ومستلزمات الحجاج لبعثة حج الجمعيات لهذا العام ،والتى أُقيمت بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و حسام عبد الغفارمدير المديرية ومديرى مديريتى الاوقاف والصحة ومدير الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية .

وأعربت "عوض" عن سعادتها بحضور تلك الفعالية ، ودعت الحجاج إلى الدعاء لمصر بأن يديم عليها نعم الأمن والأمان والرخاء..

ووجهت " المحافظ " الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي تحت قيادة الدكتورة نيفين القباج وجميع القائمين على هذا الحدث ورعايتهم الدائمة لحجاج بيت الله الحرام ، مؤكدة حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل لبعثة الحج ..

ومن جانبه، استعرض مدير مديرية التضامن الاجتماعي الإجراءات التى تم اتخاذها منذ الإعلان عن نتائج القرعه العلنية لحج هذا العام و التى تقدم لها ٣٥٠ عضو فاز ٨٩ و٢ مشرفين ، كما استعرض خطة انطلاق الحجاج من دمياط اعتبارًا من يوم ١٤ يونيو الجارى إلى المدينة المنورة والعودة يوم ٥ يوليو القادم من مكة المكرمة إلى أرض الوطن وأيضًا ما تم تفعيله من إجراءات بالتنسيق مع وزارة الاوقاف والأزهر لنجاح موسم حج هذا العام وكذا توفير الرعاية الصحية والتطعيمات من قبل وزارة الصحة.

