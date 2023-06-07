انتهاء الامتحانات بـجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر وإعلان النتائج خلال أسبوعين

اختتمت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الأربعاء، امتحانات نهاية العام الدراسي الأول 2022-2023، بكليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، دون أية معوقات، منذ انطلاقها يوم 24 مايو الماضي.

وقال الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن الامتحانات أجريت وفقاً للقواعد والضوابط التي أقرتها الجامعة، والخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات,وتم إجراء متابعات حثيثة لانتظام سير العملية الامتحانية طوال فترة الامتحانات، مؤكدا أن أعمال التصحيح والرصد للنتائج تجري على قدم وساق للانتهاء من إعلان جميع نتائج الطلاب خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشار رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، إلى أن إجازة نهاية العام ستبدأ السبت المقبل والتي ستشهد انعقاد التدريبات العملية الصيفية لمدة 6 أسابيع، للطلاب بالمناطق والمنشآت الصناعية بالنسبة لطلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتدريب في المنشآت السياحية وشركات السياحة والسفر ومطار الأقصر الدولي بالنسبة لطلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

وأشاد الدكتور عادل زين الدين، بمجهودات، الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأحمد الفاضل، أمين الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ونجاحهم في إتمام العملية التعليمية للمرة الأولى بالجامعة، بنجاح منقطع النظير، وإشرافهم المستمر على سير العملية الامتحانية، وحرصهم توفير كافة الاحتياجات لضمان بيئة جامعية مناسبة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

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امتحانات نهاية العام (2)

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امتحانات نهاية العام (4)

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