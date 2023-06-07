كييف تقصف مناطق متفرقة بمقاطعة بيلجورود الروسية أكثر من 500 مرة خلال يوم

أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، أن القوات الأوكرانية قصفت مناطق متفرقة في المقاطعة أكثر من 500 مرة خلال اليوم الماضي، وأن 460 قذيفة أطلقت على منطقة شيبيكينو وحدها.

وقال جلادكوف - عبر "تيليجرام"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - إن: "القوات الأوكرانية أطلقت 460 قطعة من القذائف المختلفة على شيبيكينو، وتم تسجيل إلقاء 26 عبوة ناسفة من طائرات بدون طيار، دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات".

وأضاف أن الغارات الأوكرانية استهدفت مناطق سكنية بشكل أساسي في شيبيكينو، ما أدى إلى إلحاق أضرار بأحد المرافق الزراعية، بالإضافة إلى تضرر منازل وسيارات في عدد من قرى المنطقة.

كما تطرق إلى أن قرية جورافليفكا تعرضت لقصف مدفعي بـ33 قذيفة، وتم استهدافها مرتين بدرونات انتحارية، فيما تعرض عدد من القرى في مناطق أخرى للقصف بالهاون، بينما أصيب أنبوب للغاز في إحدى القرى جراء القصف؛ ما أدى إلى قطع الغاز عن 74 مستهلكا.. وأوضح أن الدفاعات الجوية تصدت لهدفين في سماء مدينة بيلجورود خلال يوم.

يذكر أن القوات الأوكرانية كثفت خلال الفترة الأخيرة غاراتها المدفعية والصاروخية ضد المناطق الحدودية في بيلجورود، فيما قامت مجموعات مسلحة أوكرانية بمحاولات اقتحام عدد من المناطق، لكن القوات الروسية أرغمتها على التراجع بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد.