إحالة 141 من العاملين المقصرين في عملهم بالمنشآت الصحية بالشرقية للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة عدد من العاملين المقصرين في مهام عملهم بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق؛لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

كان عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالشرقية، أوضح تشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الصحية بمراكز منيا القمح وديرب نجم وفاقوس؛ وذلك لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

أسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي: