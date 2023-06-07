إحالة 141 من العاملين المقصرين في عملهم بالمنشآت الصحية بالشرقية للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة عدد من العاملين المقصرين في مهام عملهم بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق؛لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.
كان عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالشرقية، أوضح تشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الصحية بمراكز منيا القمح وديرب نجم وفاقوس؛ وذلك لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.
أسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي:
- عدم تواجد 123 من العاملين بمستشفي منيا القمح المركزي التابع لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية.
- عدم تواجد 3 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية صفط زريق التابعة للإدارة الصحية بديرب نجم.
- عدم تواجد 7 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية الودايعة التابعة للإدارة الصحية بفاقوس.
- عدم تواجد 8 من العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية سنهوا التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح، وكذلك عدم تسديد مسؤول سجلات الحضور والإنصراف قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.