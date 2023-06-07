«أنا أحترق».. حسين الجسمي يطرح أحدث أغنياته

طرح المطرب الإماراتى حسين الجسمى أغنيته الجديدة "أنا أحترق" ضمن خطته في طرح أغنيات موسم الصيف 2023، وذلك عبر قناته على اليوتيوب ، وهي من أشعار مانع سعيد العتيبة رؤية وألحان حسين الجسمى وتوزيع ومكس وماستر حسام كامل.

وكان قد طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي من رؤيته الموسيقية وألحانه أغنية منفردة جديدة قبل اسبوعين بعنوان "عطني يديك"، مجددا التعاون مع أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، والموزع الموسيقي زيد نديم .

جاءت فكرة كلمات الأغنية مناسبة مع أجواء موسم الصيف والسفر، ومرافقة المحبوب في الاسفار.

وعرضت أغنية "عطني يديك" حصرياً في القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع “YouTube” ، متضمنة كلمات الأغنية في فيديو جميل ومميز في تصميمه، وتم بثها عبر أثير الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.