20 يونيو.. افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الأمة الكويتي

رفع مجلس الوزراء الكويتي إلى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح اليوم / الأربعاء / مشروع مرسوم الدعوة لافتتاح مجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17 وذلك يوم 20 يونيو الجاري.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الأمة الكويتي قد أعلنت نتيجة فوز 50 عضوا في الانتخابات التشريعية من بين 207 مرشحين في الانتخابات التي أجريت أمس /الثلاثاء/ في خمس دوائر انتخابية تشمل كل محافظات الكويت، حيث استمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد، حيث جاءت هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم الأميري في شهر مايو الماضي الذي تم بموجبه حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة إلى انتخابات جديدة.