حمزة الجمل يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش

أعلن حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، وتضم قائمة الإسماعيلي 21 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو

الدفاع: باهر المحمدى، كريم عرفات، عصام صبحى، محمد دسوقى، محمد نصر، محمد هاشم، أحمد محسن.

خط الوسط: كريم الديب، سيرجى أكا، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمود الشبراوى، عماد حمدى، محمد مخلوف، عمر الساعى، ياو أنور.

الهجوم: فراس شواط، محمد الشامى، أبو بكر حمزة.

ويدخل الإسماعيلى، لقاء الغد في المركز الثانى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً آخر.