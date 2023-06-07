بالتفاصيل.. انقاذ 36 سائح وبحارا بعد تعرضة مركب سفاري للغرق في مرسي علم

اكد مصدر بحري، تعرض مركب سفاري تحمل اسم "نيودريم" صباح اليوم، للغرق في منطقة شعاب الشرم جنوب مرسى علم.

واشار المصدر، إلي انقاذ 36 سائحًا بولنديًا وأفراد من طاقم العمل، بالإضافة إلى المرشدين سياحيًين، كانو جميعا علي متن المركب أثناء الغرق، وذلك بواسطة المراكب التي تصادف وجودها في موقع الغرق.



واوضح المصدر، انه فى تمام الساعة الرابعة فجرا، تعرض المركب لاصتدام عنيف بشعاب مرجانية في منطقة "شعاب قطعة الشرم" جنوب مرسى علم، اصفر عنه تلف جزء كبير من أسفل المركب، ادي إلى غرقه بسرعة، لافتا ان المركب المنكوبة اطلقت نداء الاستغاثة فور تعرضها للغرق، وقد استجاب فورًا لنداء النجدة وتوجه نحو مكان الحادث عدد من المراكب المجاورة فور تلقي إشارة الاستغاثة من المركب المندوبة.



وتمكنوا من إنقاذ 36 سائحًا بولنديًا، حيث تم سحبهم من المياه العميقة ونقلهم بأمان إلى بما فيهم أفراد طاقم العمل الذين كانوا على متن السفينة والمرشدين سياحيًين.

اردف، الي انه تم نقلهم الناجين جميعا إلى اقرب موانئ مرسى علم، مؤكدا أن جميع الناجحين بخير وجاري عمل كافة الإجراءات اللازمة للناجحين.