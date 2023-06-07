"صحة الدقهلية" تكشف عن إنجازات إدارة الكلى خلال شهر

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية، فى تصريحات له اليوم، عن إنجازات إدارة الكلى خلال شهر مايو، أنه في اطار خطة الارتقاء والتطوير المستمر لمنظومة الغسيل الكلوي تم توفير عدد 2 ماكينة غسيل كلوي لمستشفى السنبلاوبن المركزي بتكلفة 700 ألف جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني، فضلا عن الانتهاء من تجهيز توسعة وصالة جديدة بوحدة الكلي بأحمدية ابوالفتوح بسعة 3 ماكينات غسيل كلوي إضافية.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بالتوسع في إنشاء وحدات الغسيل الكلوى لتأمين جودة الرعاية وتحقيق مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

ومن جانبه، كشف الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى، أنه تم خلال مايو إجراء عدد 39 ألف جلسة غسيل كلوي لعدد 2900 مريض غسيل كلوي مزمن، بالإضافة إلى عدد 348 جلسة غسيل كلوي طوارئ لمرضى الحالات الحرجة بالمستشفيات المختلفة.

وأضاف البيلى، أنه ولاول مرة جرى توفير خدمة تركيب القساطر المستديمة بمستشفي تمي الامديد المركزي ومستشفي السنبلاوين المركزي، علاوة على تغيير كامل التوصيلات الخاصة بمحطة معالجة المياة بمستشفي منية النصر المركزي لرفع كفاءة الوحدة.

كما أشار مدير إدارة الكلى إلى تنظيم ثلاث محاضرات أونلاين ويبنار لتدريب العاملين بوحدات الكلي ضمن كورس تدريبي بعنوان renal emergency الطوارئ في مجال الكلي وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والدكتور ايهاب كمال مستشار الوزير للتدريب وكذلك تنظيم عدد 2 دورة تدريبية للتمريض بوحدات الكلي بالدقهلية بالتعاون مع ادارة التمريض بالمديرية بحضور 60 ممرضة من كافة وحدات الكلي بالدقهلية.

كما وجه وكيل الوزارة الشكر للدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى، للارتقاء والتطوير المستمر لمنظومة الغسيل الكلوي.

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