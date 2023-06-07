ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023، لأعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل الماضي، بنحو 8 جنيهات في سعر الكيلو الواحد.

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 70 جنيها بالمزرعة، لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 78 و80 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو بين 80 و82 جنيها للكيلو سعر المزرعة، لتصل إلى المستهلك بنحو 92 جنيها.

وتراوح سعر الدواجن البلدي بين 95 و100 جنيه للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الدواجن الأمهات اليوم ، سجل سعر لحم الأمهات الأبيض 63 جنيها للكيلو لتصل إلي المستهلك بنحو 73 جنيها.

سجلت أسعار البانيه اليوم 170 و180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الأوراك بين 80 و82 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الكبد والقوانص سعرا يتراوح بين 60 و65 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الأجنحة بين 45 و50 جنيها للكيلو.

واستقر سعر الكتكوت اليوم بين 8 و9 جنيهات.

كما ارتفعت أسعار البيض اليوم في الأسواق المصرية بنحو 3 جنيهات، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 100 جنيه في المزرعة مقارنة بـ79 جنيها منتصف الشهر الماضي، ليصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم للمستهلك بنحو 108 جنيهات، بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر 110 جنيهات، ووصل سعر طبق البيض البلدي 116 جنيها في المزرعة، ليصل في الأسواق إلى 122 جنيها للطبق الواحد.