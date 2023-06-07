حصاد المحترفين.. «حجازي» و«حامد» أبطال في الدوري السعودي

قدم الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد المحترفان في نادي الاتحاد السعودي، أداء مميزا مع فريقهم لينتهي بتتويجه بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" للمرة التاسعة في تاريخه، لينقذا موسم المحترفين المصريين في الخارج، حيث لم ينجح أي لاعب في المساهمة مع فريقه في الفوز بالدوري.

وساهم الثنائي المصري في فوز اتحاد جدة بكأس السوبر وتأهلا إلى بطولة كأس العالم للأندية للموسم المقبل، ليدخلا تاريخ النادي بعدما انضما إلى قائمة القادة التاريخيين في النادي، الذين حصلوا على أكثر من لقب في موسم واحد، وبات حجازي أول قائد مصري يحمل بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وأول قائد أجنبي يرفع كأس الدوري السعودي رفقة الاتحاد.

ولعب حجازي دورا مهما في موسم الاتحاد التاريخي وشارك في 28 مواجهة في دوري روشن بقميص النمور، وحقق الفوز في 21 مباراة منها، وتعادل في 5 وخسر مبارتين فقط، وأحرز 5 أهداف مع تقديم تمريرة واحدة حاسمة، بإجمالي دقائق لعب بلغ 2970 دقيقة في جميع المسابقات كما شارك مع المنتخب في 180 دقيقة.

وشارك طارق حامد في 23 مباراة بدوري روشن الموسم الجاري، ولم تشهد مساهمة تهديفية لكنه عوض ذلك بانضباط تكتيكي في صفوف الفريق.

وانضم حجازي وحامد لقائمة اللاعبين المصريين الفائزين بلقب الدوري السعودي، وأبرزهم عماد متعب الذي توج مع اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008-2009، وتمكن أيضا أحمد علي هلال مهاجم النادي الإسماعيلي والزمالك السابق، الذي انضم لصفوف الهلال السعودي على سبيل الإعارة في موسم 2010-2011، من تحقيق الدوري السعودي رفقة نادي الهلال.

