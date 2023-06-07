محافظ المنوفية يشدد على الحفاظ على المظهر الحضاري للميادين الجديدة

شدد مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي ضرورة الحفاظ علي المظهر الحضاري للميادين الجديدة بكافة الوحدات المحلية وكذا الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة مع الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء بشأن ضوابط الترشيد ، كما أكد المحافظ علي ضرورة توفير مواقع مميزة بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لإقامة أكشاك حضارية عليها لتوفير فرص عمل جادة للشباب والتفكير خارج الصندوق لتنمية موارد الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول الغير مستغلة ، جاء ذلك خلال اجتماع مسائى موسع بحضوراللواء عماد يوسف السكرتير العام ،واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والمستشار القانونى ، المستشار الهندسى للمحافظة ومدير عام شئون مكتب المحافظ ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، وعدد من مديرى إدارات الديوان العام .

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإقامة عدد من الفاعليات للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وتزيين الميادين والمداخل احتفالا بهذه المناسبة ، كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمرور الدوري علي كافة الوحدات المحلية لمتابعة صيانة العمدة الإنارة ونسب الترشيد .

كما تابع المحافظ منظومة توريد محصول القمح وآلية العمل في ملفات التصالح والتقنين وتطبيق منظومة قانون المحال العامة الجديدة والمبادرات الرئاسية " 100 مليون شجرة وحياة كريمة " للوقوف على آخر المستجدات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار محافظ المنوفية إلى التنسيق مع الجهات المعنية والمرور الدوري علي الاسواق ومتابعة الاسعار ومدي توافر السلع وصلاحيتها حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين، وفيما يخص المتابعة الدورية لأعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة ، أكد المحافظ على أهمية متابعة تنفيذ المبادرة والحفاظ على الأشجار التى يتم زراعتها ورعايتها ومراجعة خطة رى تلك الأشجار بصفة مستمرة لضمان تحقيق العوائد البيئية والإقتصادية .

فيما تطرق الإجتماع ، تكليف المحافظ باستمرار متابعة تطبيق قانون المحال العامة الجديد وإصدار التراخيص بنطاق المحافظة من خلال تحديث قاعدة بيانات المحلات الغير مرخصة وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم .

هذا واختتم الإجتماع ، بمتابعة الموقف التنفيذي لإستلام مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وتشغيل المجمعات الخدمية ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة بنطاق مركزى أشمون والشهداء ، كما شدد المحافظ الإعداد الجيد لتوفير أراضى لإقامة المشروعات التنموية والخدمية ضمن المرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية .