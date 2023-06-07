وش إجرام.. حكاية ضرب شاب وسحله بسبب "شبشب" فى منشأة ناصر

كعادته يخرج الشاب العشريني، لمباشرة عمله مع والده في مجال بيع الأحذية بمنطقة منشأة ناصر محل سكنه، لا يشغل باله سوى الحصول على بعض الجنيهات ليعود في المساء لأسرته محملاً ببشاير الخير، إلا أن السيناريو اليومي المعتاد، تبادلت أحداثه عقب قيام بلطجي بالتوجه إليه نحو فرش الأحذية لشراء «شبشب» لكنه رفض أن يدفع ثمنه لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث تكشفت عنها العديد من المفاجآت.

كواليس الواقعة المأساوية كما سردها «رشوان» والد المجني عليه، هزت قلوب أهالي حي منشأة ناصر، حزنا علي ما لحق بالشاب الذي كرس حياته لمساعدته علي ظروف الحياة القاسية، مشيراً إلى أن المتهم مشهور عنه البلطجة علي الأهالي وأصحاب المحال، وفي ذات مرة توجه لشراء «شبشب» من فرش نجلي ورفض أن يدفع ثمنه وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من نجلي ووقعت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة وعقب تحرير محضر أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام.

وتابع والد المجني عليه:«بعد مرور أيام خرج البلطجي من محبسه، وحينها اعتقد الجميع أن الأمور قد انتهت إلا أن المتهم عقد العزم على تأديب نجلي والانتقام منه، وفي يوم الواقعة استغل لحظة وجوده بالشارع للمساعدة في التجهيز لحفل زفاف أحد جيرانه، وحرض المتهم علي افتعال أزمة مع نجلي ثم اعتدى عليه بمساعدة 4 أشخاص بين الشباب والسيدات، ومنهم شخص ربطه واعتدى عليه، ثم سحله بالشارع ما تسبب له بالعديد من الإصابات، مستطردًا: «عايز حق ابني من المتهمين بعقوبة تطفئ نار قلبي، مزقوا جسده بالأسلحة البيضاء وسط الشارع، ابني كان هيموت ومش عايزين غير حقه».

وأردف الأب: «عقب انتشار مقطع فيديو وثق لحظة ضرب نجلي وسحله علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهمين، وبعرضهم علي النيابة العامة أصدرت قرارها بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات».