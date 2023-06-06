رفيق كابو يقود هجوم إنبي أمام فيوتشر

أعلن نادر مصطفي المدير الفني لنادي إنبي لكرة القدم تشكيل الفريق أمام نظيرة فيوتشر ، وتقام المباراة ضمن إطار منافسات الجولة 31، في اللقاء الذي يجمع الفريقين علي ملعب استاد السلام، بالدوري الممتاز.

يبدأ إنبي بتشكيل مكون من :

حارس للمرمى: رضا السيد .

خط لبدفاع: سيف الخشاب - أحمد عيد - وأحمد خليل – خالد رضا - مروان داود.

خط الوسط: أحمد يوسف - أحمد العجوز.

خط الهجوم: أحمد نادر حواش - رفيق كابو.

كان إنبي وفيوتشر قد تواجها قبل أيام قليلة، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، حيث ودع فيوتشر البطولة عقب هزيمته أمام إنبي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6/5، في لقاء مثير، حيث كان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري، برصيد 54 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 29 مباراة، حيث فاز في 14 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 17

بينما إنبي في المركز التاسع بجدول الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة.