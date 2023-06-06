رسميًا.. المحكمة تقبل استئناف برشلونة بشأن تسجيل عقد جافي

وافقت محكمة برشلونة، الاستئناف الذي قدمه نادي برشلونة الإسباني، بشأن تسجيل عقد لاعبه الشاب جافي.

وكانت المحكمة الرياضية قد أصدرت قرارًا في وقت سابق، بإيقاف الإجراءات الاحترازية التي تمكن برشلونة من تسجيل عقد لاعبه الشاب.

وتعود الأزمة إلى أن برشلونة تأخر في تقديم الدعوى يوم واحد، مما جعل المحكمة ترسل الى رابطة الليجا، برفع التدابير الاحترازية التي تم تسجيل فيها عقد جافي، وهو ما أبطل إجراءات تسجيل العقد.

وقدم النادي الكتالوني استئنافا إلى المحكمة، على قرار المحكمة ورابطة الليجا بشأن إيقاف تسجيل عقد جافي مع الفريق.

وحصل برشلونة على حكم من المحكمة بقبول الاستئناف الذي قدمه، حيث رأت المحكمة أن المدعي قد امتثل بالفعل إلى المواعيد النهائية.

وبذلك فإن تجديد عقد جافي مع برشلونة أصبح سارياً وسيبقى في صفوف النادي الكتالوني حتى صيف 2026، كما أنه سيعود للعب بالقميص رقم 6 مرة أخرى، بعد أن لعب بالقميص رقم 30 عندما تم إلغاء تسجيل عقده.