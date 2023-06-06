نجم مانشستر يونايتد مهدد بخسارة مستقبله.. وفتاة برازيلية كلمة السر

يواجه البرازيلي أنتوني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، تهمة قد تنهى مستقبله في عالم كرة القدم، بعد ادعاء فتاة برازيلية بالاعتداء عليها.

وقدمت البرازيلية جابرييلا كافالين، بلاغًا للشرطة، اليوم الثلاثاء، تتهم نجم مانشستر يونايتد بالعنف المنزلي والتهديد والإصابة الجسدية.

وطالب محامي الفتاة باتخاذ إجراء قانوني عاجل ضد اللاعب وطلب الطب الشرعي بالتدخل وفحص الأدلة التي مر عليها حوالي شهر، حيث أرفق صورا ورسائل تهديد في تقرير الشرطة.

واشتهرت الفتاة في البرازيل بعد دخولهما في علاقة علنية منذ عام، وأعلنت على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها أنها تعرضت لإجهاض لطفل كانت ستنجبه مع اللاعب.

وانضم أنتوني إلى مانشستر يونايتد الصيف المادي، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي مقابل إلى 100 مليون يورو.

