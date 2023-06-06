مكين يتفقد لجان امتحانات مدارس التمريض الفنية للصف الثالث الثانوي بالدقهلية

قام الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية والدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب والمدارس بالمرور على لجان مدارس التمريض الثانوية الفنية وذلك لمتابعة سير وانتظام امتحانات الصف الثالث والتي تستمر حتى 14/6/2023.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بمتابعة سير الامتحانات.

وقال مكين ان الاختبارات بـ لجنتين تشمل 20 مدرسة والبالغ عددهم 654 طالبة بالصف الثالث، بالمنصورة ودكرنس كما حرص علي الاستماع إلي التلاميذ، والاطمئنان منهم علي حسن سير الإمتحانات، وعلى مستوى الأسئلة، ومدي كفاية الوقت المحدد لها، وكذلك مدى مطابقتها للمناهج الدراسية خلال الفصل الدراسي.

وقام ومكين بالتأكد من عدم وجود أي شكوي للطلاب متمنياً لهم حياة عملية جيدة، ومستقبل أفضل في المرحلة القادمة، مشيداً بجهود القائمين علي أعمال النظام والمراقبة داخل لجان الإمتحانات، للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.

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