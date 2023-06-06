المنطقة الغربية العسكرية تنظم لقاءً مع عدد من شيوخ وعواقل مطروح

نظمت المنطقة الغربية العسكرية لقاءاً مع عدد من شيوخ وعواقل وأبناء محافظة مطروح، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى التواصل ودعم المجتمع المدنى.

تناول اللقاء الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة وأجهزة ومؤسسات الدولة والمواطنين لدعم جهود الأمن والتنمية فى نطاق المسئولية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم فى كافة القطاعات .

وخلال اللقاء نقل اللواء أح محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية تحية وتقدير القيادة العامة للقوات المسلحة وإعتزازها بالدور الوطنى لشيوخ وعواقل وأبناء المنطقة الغربية وجهودهم الداعمة لرجال القوات المسلحة فى تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها لحماية ركائز الأمن القومى على الاتجاه الاستراتيجى الغربى .

وفى إطار المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة ودورها فى تقديم الدعم لأبناء المحافظات الحدودية ،نظمت المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى حفل زفاف جماعى لـ 200 شاب وفتاة من أبناء محافظة مطروح ، تم خلاله تقديم الأجهزة الكهربائية والأثاث والمستلزمات المنزلية لتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وأسرهم .

حضر الفعاليات اللواءأح خالد شعيب محافظ مطروح وعدد من مسئولى الأجهزة التنفيذية والشعبية والرموز الدينية بالمحافظة .