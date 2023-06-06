حروق متفرقة بالجسد.. تفاصيل العثور على جثة مجهولة أسفل الضغط العالى بالغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، علي جثة مجهولة الهاوية أسفل ابراج الضغط العالي بمنطقة النجدة شمال مدينة الغردقة.

وكانت ادارة النجدة بالبحر الاحمر قد تلقت إخطارا من أهالي منطقة النجدة، يفيد العثور على جثة مجهولة، أسفل ابراج الضغط العالي.

وكشف تقرير مبدئي للمعاينة الأولية أن الجثة لشاب مجهول الهوية، تلاحظ وجود حروق متفرقة في الجسد، يرجح أن تكون نتيجة لتسلق الضحية أبراج الضغط العالي للكهرباء ما تسبب في سعقة بالكهرباء، أسفر عنه حروق متفرقة في الجسد،

تم ايداع الجثة ثلاجة حفظ الموت بمستشفي الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكلفت النيابة الاجهزة الامنية بكشف هاوية الضحية وملابسات الوفاة، فيما تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.