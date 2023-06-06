تفاصيل ضبط موظف بالإدارة الزراعية طلب رشوة من ملاك مصنع أعلاف بالمنوفية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مالك مصنع أعلاف والمدير المسئول بذات المصنع، المقيمان بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية بتضررهما من موظف بالإدارة الزراعية بقويسنا لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله، وطلب لنفسه من الشاكيين مبلغًا ماليا على سبيل الرشوة مقابل تجديد الترخيص الممنوحة للمصنع سنويًا، وعدم تحرير محاضر مخالفات لهما، وقيامه بتهديد المُبلِّغين فى حالة رفضهما تنفيذ طلبه سيقوم بتحرير محاضر مخالفات ضدهما لإجبارهما على الاستجابة له.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية تم ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية.. وبمواجهته أقر بقيام المتهم المذكور بتكليفه لإستلام مبلغ الرشوة المتفق عليه والتقابل معه لتسليمه المبلغ.. وبالانتقال معه إلى مكان التسليم تم ضبط المتهم المذكور حال استلامه مبلغ الرشوة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.