ضبط شخص لقيامه بغسـل قرابة 16 مليون جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بشركة للاستثمارات العقارية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

وقد زعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية التابعة لشركته خلافاً للحقيقة ، ومحاولته غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامه بـ (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (16مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.