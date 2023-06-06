ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنيا تخصص فى ارتكاب سرقة بطاريات السيارات

تمكنت الاجهزة الامنية بقطاع الامن العام بوزراة الداخلية اليوم من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنيا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات.

في نفس السياق تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة المنيا) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات بطاريات السيارات بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".. وبحوزتهم (15 بطارية سيارة) من متحصلات وقائع سرقة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (15) واقعة بذات الأسلوب.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .