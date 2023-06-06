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الثلاثاء 06 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنيا تخصص فى ارتكاب سرقة بطاريات السيارات

المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت الاجهزة الامنية بقطاع الامن العام بوزراة الداخلية اليوم من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنيا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات.
في نفس السياق تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة المنيا) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات بطاريات السيارات بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".. وبحوزتهم (15 بطارية سيارة) من متحصلات وقائع سرقة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (15) واقعة بذات الأسلوب. 
يأتي ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

سرقة بطاريات السيارات وزراة الداخلية قطاع الامن العام