السعودية تطلق شراكة استثمارية لتقديم حلول ابتكارية لرقمنة وخدمة زوار الحرمين

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق شراكة استثمارية مع شركة (STV) بهدف تطوير نمو الاستثمار في الشركات التقنية المؤثرة التي تقدم حلولًا ابتكارية لرقمنة وخدمة زوار الحرمين.

وأشارت الوزارة - بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) - إلى أنه سيتم العمل على عدة قطاعات تمس تجربة الحج والعمرة، مثل الواقع المعزز، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية والدفع والتحقق والهوية الرقمية، والخدمات الصحية الرقمية، وغيرها.

وأوضحت أن الشراكة ستعتمد على تمويل من شركاء منظومة الحج والعمرة، وستُدعم بمجموعة من الأصول والموارد الحكومية الممكَنة لرواد الأعمال، وتكوين منظومة متكاملة لتوليد استثمارات نوعية في القطاع تسهم في رقمنة تجربة الحج والعمرة وتبعاتها لأكثر من ملياري مستفيد حول العالم وتحقيق أهداف برنامج ضيوف الرحمن.

وأكدت الوزارة أن هذه الشراكة تعكس التزامها في تحسين تجربة الحجاج وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتأتي تعزيزا لدورها الحيوي في إدارة وتنظيم الحج والعمرة، وامتدادا لتحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يهدف إلى تيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل الخدمات لهم وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.