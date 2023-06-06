محافظ الإسكندرية: تخصيص 46 مليون جنيه لرصف 9 شوارع رئيسية بحي شرق

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأشار إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزائريها.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم تخصيص نحو 46 مليون جنية لرصف 9 شوارع بمتفرعاتها بنطاق حي شرق خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري؛ موجها مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتا إلى أنه تم انجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 80% حتى الآن.

من جانبها، أشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه من المقرر رصف 9شوارع بنطاق حي شرق خلال العام الجاري وهي: (شارع شارع أحمد أبو سليمان - متفرعات ونجت- شارع محطة السوق بمتفرعاته- قطاعات متهالكة شارع أبوقير- متفرعات النصر جرين بلازا- شارع تقسيم الهلالى - شارع كنيسة الأروام - مربع مدارس السيوف، وشارع صندوق الدعم - شارع العلافين ومتفرعاته)، مضيفة بأن تم التنسيق مع حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب رئيس الحي لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.