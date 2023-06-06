محافظ المنوفية : ندوة عن "بناء الأسرة المصرية " للتوعية بدورها فى تحقيق التنمية المستدامة

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالاهتمام بملف بناء الأسرة وتنظيم الزيادة السكانية وضروة تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية للتوعية بأهمية خلق جيل متميز وواعي يشارك فى التنمية المستدامة التى تشهدها الدولة المصرية .

ونظمت إدارة شئون المرأة ووحدتى تكافؤ الفرص والسكان ندوة بعنوان " بناء الأسرة المصرية " وذلك بالتنسيق مع الإدارة الطبية بسرس الليان وبحضور ممثل مديرية الأوقاف، حيث تناولت الندوة العديد من الموضوعات منها زواج القاصرات وأهمية تنظيم النسل والمباعدة بين الولادات فضلا عن تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا والاستثمار فى الفتيات من خلال الاستمرار فى التعليم وتنمية المهارات ودخول سوق العمل والقضاء على الزواج المبكر وعلى العنف ضد المرأة بكافة أنواعه .

وخلال الندوة ، تمت الإشارة إلى بدء حملة "من حقك تنظمى " اعتبارا من 11 يونيو 15 وحتى يونيو الجارى بالإضافة إلى تقديم جميع أنواع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ، وقد أوضح مسئول مديرية الأوقاف رأى الدين فى قضية تنظيم الأسرة والجوانب الصحية التى تؤثر على حياة وصحة الأم .

و أكد محافظ المنوفية على أن المحافظة تولى اهتماما كبيراً بملف بناء الأسرة المصرية والزيادة السكانية وتنفيذ خطة طموحة لخفض تلك المعدلات فضلا عن دعمه المتواصل لكافة الجهات في هذا الشأن لتحقيق المستهدف والتوعية بأهمية دور الأسرة المهم فى الحياة الاجتماعية .