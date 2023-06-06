اختتام فعاليات الأنشطة الطلابية للمدارس المصرية اليابانية فرع حى العقاد بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم بحضور فعاليات الحفل الختامي للأنشطة التعليمية "توكاتسو" للعام الدراسى 2022/2023، والذى قامت بتنظيمه المدارس المصرية اليابانية فرع حى العقاد، وسط مشاركة من جابر أبو خليل عضو مجلس النواب، وأيضاً سماحة الشيخ إدريس السيد مصطفى الشريف رائد المنهج الإدريسى بالعالم العربى والأسلامى ونقيب الأشراف بأسوان، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، ومحمد كمال مدير المدرسة، وكذا القيادات الجامعية والتعليمية والعسكرية، وطلاب المدرسة وأولياء الأمور.

وجاء ذلك فى إطار حرصه المستمر لدعم الأنشطة الطلابية الهادفة لاكتشاف المواهب، والعمل على صقلها وتنميتها للاستثمار الجيد للطاقات الكامنة للشباب، وخلق أجيال قادرة على المنافسة الإيجابية والمشرفة فى المسابقات المحلية والدولية.

وفى كلمة محافظ أسوان التى ألقتها السكرتير العام أشار اللواء أشرف عطية إلى أن إدخال نموذج التعليم اليابانى فى أسوان ساهم لتحديث الوسائل التعليمية، وأساليب التدريس بطرق تكنولوجية حديثة ومتطورة بعيداً عن الحفظ والتلقين، بالإضافة إلى التركيز على الأنشطة المدرسية وتطبيق مبادئ الإنضباط والتربية والسلوكيات السليمة، فضلاً عن تعزيز روح الولاء والانتماء للمدرسة والأسرة والوطن.

وأكد أن ذلك يتواكب مع رؤية المحافظة ومنهجها لدعم إستراتيجية الحكومة ووزارة التربية والتعليم برعاية وإهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يضع دائماً قطاعات التعليم والصحة فى مقدمة أولوياته إيماناً منه أن التعليم هو قاطرة الأمم ومستقبلها الواعد.

وأوضح المحافظ بأن أسوان تشهد تنويع للمنتج التعليمى أمام أبنائنا وبناتنا سواء من التعليم الحكومى أو التجريبي أو الخاص أو بالنظام اليابانى أو مدارس النيل، علاوة على الاهتمام بالتعليم الفنى وربطه بسوق العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن المدارس المصرية اليابانية تقوم بتطبيق النموذج اليابانى من الأنشطة التعليمية "توكاتسو" للعام السادس على التوالى، إذ تشير كلمة "التوكاتسو" إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتى تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة فى سلوكياته ومهاراته وقيمه وإتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية، وبالفعل تم ذلك على مدار الاعوام الدراسية السابقة، وتم رصد مجموعة كبيرة من الإيجابيات والتغيرات على سلوك التلاميذ، وحدثت العديد من التغيرات الإيجابية على أولياء الأمور بالتبيعة نظراً لمشاركتهم المدارس فى تنفيذ الأنشطة أو من خلال ما ينقله الطفل من خبرات وسلوكيات تعلمها بالمدرسة إلى المنزل والمجتمع المحيط.

وتضمنت فعاليات الاحتفال مجموعة من الفقرات المتميزة لكافة المراحل المختلفة بالمدرسة من المرحلة الأولى رياض الأطفال إليى الصف الخامس الابتدائى، علاوة على تقديم عرض رياضى، وعرض موسيقى كورال لإبراز مهارات الطلاب فى الموسيقى والحركة الرياضية، وكذلك تخرج المرحلة الثانية برياض الأطفال وانتقالهم للصف الأول الإبتدائى، بالاضافة إلى فقرة الجمباز والإستعراض اليابانى.

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