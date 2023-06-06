ads
الثلاثاء 06 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد| فودة أبو الليل شاب يطور مهنة الخيم إلى إكسسورات ومنتجات تستخدم بالمنازل

مهنة الخيم
مهنة الخيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعتبر مهنة الخيامية من المهن القديمة التي ذاع صيتها في العصور السابقة بمصر، إلا أنها لا زالت تحارب كل أساليب التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليا في شتى المجالات، فبعدما كانت هذه المهنة من أهم المهن لدى العرب جميع، أصبحت الآن تعيش مأساة قاسية مع العاملين بها، بعدما ولى الجميع وجوههم عن هذه المنتجات والتوجه إلى المنتجات الأخرى.
من بين عشرات الورش اليدوية القدية يجلس الشاب فودة أبوالليل يحاول الخروج عن المألوف والمنتجات المتعارف عليها منذ سنوات طويلة، بمنتجات أخرى تواكب التطور الذي يشهده المجتمع في هذا الوقت، ما جعله يبتعد بعض الشيء عن صناعة الخيم التي تعتبر مهنته الأساسية، بانتاج أشياء جديدة تستخدمها في المنازل.

يقول فودة إن قلة الطلب على الخيم جعلهم يفكرون في تطوير بعض أعمالهم باشياء أخرى، ولكن على الرغم من ذلك لا تنتهي هذه المهنة ما دام يوجد صحراء وجبال، ولكن يوجد بعض المنتجات التي لاقت اقبالا من الناس عليها، وهي الجزمات التي تستخدوم في المنزل وأيضا أشنط الصغيرة التي توضع بها أدوات التجميل والاكسسورات، إلا أن هذا لا يعني أن المهنة تعيش في رونقها، فهي تعاني أيضا من قلة البيع وارتفاع الاسعار على حد قوله.

فودة أبو الليل شاب مهنة الخيم اكسسورات منتجات