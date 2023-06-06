ننشر اعترافات عاطل قتل شابا بمشاجرة في عين شمس

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية لاعترفات عاطل قتل شابا فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة بـ منطقة عين شمس.

وقال المتهم: ان وصلة مزاح كانت بينه وبين المجني عليه الا انها قد وصلت الي حد السب الذي لم يتقبله .

واضاف المتهم: ان المجني عليه استمر في مزاحه فنشبت مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة استخدم فيها سلاح ابيض ثم تعدي به علي الثاني وطعنه في صدره فاسقطه غارقا في دمائه.

وكان قسم شرطة عين شمس تلقى إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب مصابا بطعنة نافذة في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى. وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى “مجدى.م”، في العقد الرابع من عمره، مصاب بطعنة نافذة في القلب من سلاح أبيض، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة. وبإجراء التحريات تبين أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما، وأنهما تشاجرا معا بسبب الخلافات فقام على أثرها المتهم بطعنة المجنى عليه، وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.