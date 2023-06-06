رئيس جامعة بني سويف يستقبل لجنة قطاع الألسن والآداب بالمجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اللجنة المشكلة من قطاع الألسن والآداب بعضويه الدكتور محمد نجيب التلاوي عميد كلية الآداب الأسبق جامعة المنيا ، و الدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب الأسبق جامعه القاهرة ، و الدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن الأسبق جامعة قناه السويس ، وبحضور الدكتور إبراهيم حامد عميد كلية الألسن و الدكتورة هناء محمود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور أحمد محمد هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة شيماء كمال منسق قسم اللغة الصينية.

وأوضح رئيس الجامعة ، أن الزيارة تأتي في إطار تفعيل برنامج الدراسات العليا بقسم اللغة الصينية بكليه الألسن ،مشيراً إلى أن اللجنة قامت بمراجعة الإمكانات المادية والبشرية لمبني الكلية، والتي شملت المدرجات، وقاعات التدريس، والمكاتب الإدارية وزيارة المعامل وذلك بهدف الاطمئنان على جاهزية الكلية لتفعيل برنامج الدراسات العليا .