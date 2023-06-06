ads
الثلاثاء 06 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يستقبل لجنة قطاع الألسن والآداب بالمجلس الأعلى للجامعات

جانب من زيارة لجنة
جانب من زيارة لجنة المجلس الأعلى للجامعات ببني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اللجنة المشكلة من قطاع الألسن والآداب  بعضويه الدكتور محمد نجيب التلاوي عميد كلية الآداب  الأسبق  جامعة المنيا ، و الدكتور  أحمد الشربيني  عميد كلية الآداب الأسبق جامعه القاهرة ، و الدكتور  حسن رجب عميد كلية الألسن الأسبق جامعة قناه السويس  ، وبحضور الدكتور إبراهيم حامد  عميد كلية الألسن و الدكتورة  هناء محمود  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور أحمد محمد هاشم   وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة  شيماء كمال منسق قسم اللغة الصينية.

وأوضح رئيس الجامعة ، أن الزيارة تأتي في إطار تفعيل برنامج الدراسات العليا   بقسم اللغة الصينية  بكليه الألسن ،مشيراً إلى  أن اللجنة قامت بمراجعة الإمكانات المادية والبشرية لمبني الكلية، والتي شملت المدرجات، وقاعات التدريس، والمكاتب الإدارية وزيارة المعامل وذلك بهدف الاطمئنان على جاهزية الكلية لتفعيل برنامج الدراسات العليا .

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات شئون الدراسات العليا والبحوث شئون التعليم والطلاب