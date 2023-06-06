الرئيس السيسي: استهدفنا القضاء على فيروس سي ونجحنا بفضل الله

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر لكل من ساهم في إنجاح المؤتمر والمعرض الطبي الثاني لأفريقيا، والمنعقد في مركز المنارة للمؤتمرات، مؤكدًا أن مصر اكتسبت خبرات كبيرة في المجال الصحي.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته، التي عرضتها فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن مصر استهدفت القضاء على فيروس سي الذي أثر على البلاد بالسلب وبفضل الله نجحنا في القضاء عليه، وسيتم الاحتفال قريبا بشكل رسمي بهذا الأمر.

وتابع الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية كثفت جهودها تجاه موضوعات طبية محددة منها تحسين الصحة العامة للمصريين مع الوضع في الاعتبار محدودية قدراتنا الاقتصادية في هذا المجال، وهو ما تم من خلال المبادرات ومنها قوائم الانتظار والقضاء على فيروس سي وغيرها.