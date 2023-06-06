بريطانيا تلقي باللائمة في تدمير سد نوفا كاخوفكا على العملية العسكرية الروسية

ألقى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم /الثلاثاء/ باللائمة في تدمير سد (نوفا كاخوفكا) على العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وقال كليفرلي- في تصريحات نقلتها صحيفة /ديلي تلجراف/ البريطانية - إنه "سمع تقارير عن وقوع انفجار في السد ومخاطر حدوث فيضانات.. ومن السابق لأوانه إجراء أي نوع من التقييم حول التفاصيل.. إلا أنه من الجدير أن نتذكر أن السبب الوحيد وراء هذه المشكلة هو الغزو الشامل غير المبرر لأوكرانيا".

وأضاف كليفرلي أنه سيتم مواصلة تقييم تطور الوضع، إلا أن أفضل شيء يمكن لروسيا فعله في الوقت الحالي هو سحب قواتها على الفور.

كما ألقى الجيش الأوكراني باللوم على روسيا في تدمير السد، في حين قال مسئول بارز نصبته روسيا إن تدميره كان "هجوما إرهابيا خطيرا".