الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا عن أفريقيا خلال المؤتمر الطبي الثاني

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن أفريقيا أرض الثروات والفرص، وذلك خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الثاني بعنوان “صحة أفريقيا”، اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته فضائية “TEN”.

وتشهد الفعاليات المقرر انعقادها خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023، مشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، ويعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي.

ويجمع المعرض الطبي الأفريقي الثاني كل ممثلي الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات الطبية.



