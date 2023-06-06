ads
الثلاثاء 06 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا عن أفريقيا خلال المؤتمر الطبي الثاني

مؤتمر صحة أفريقيا
مؤتمر صحة أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن أفريقيا أرض الثروات والفرص، وذلك خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الثاني بعنوان “صحة أفريقيا”، اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته فضائية “TEN”.

وتشهد الفعاليات المقرر انعقادها خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023، مشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، ويعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي.

ويجمع المعرض الطبي الأفريقي الثاني كل ممثلي الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات الطبية.

 


 

السيسي أفريقيا الدولة المصرية الرئيس السيسي الشركات العالمية