واشنطن بوست: انهيار سد خيرسون يهدد المناطق الجنوبية في أوكرانيا بالغرق

أكد مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن أحد السدود الكبرى في منطقة خيرسون الأوكرانية تعرض لقصف كثيف أمس الاثنين؛ ما أدى إلى انهيار جانب كبير منه وهو ما يهدد المناطق الجنوبية في أوكرانيا بالغرق.

وأوضحت كاتبة المقال راشيل بانيت، أن قطاعات كبيرة من سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا تعرضت للانهيار؛ ما دفع كميات كبيرة من المياه إلى التدفق خارج الخزان وهو ما يهدد المناطق المحيطة بالغرق.

ويضيف المقال أن مقاطع فيديو منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي توضح أن قطاعات ضخمة من الجسر اختفت تماما وأن مئات الأمتار من المياه بدأت تتدفق خارج الخزان الخاص بالسد.

وأضاف المقال أن تلك الأحداث تأتي في وقت تكثر فيه التوقعات بشأن احتدام الصراع بين القوات الروسية والأوكرانية في إطار العملية العسكرية الخاصة التي قامت بها موسكو في أوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي خاصة في ظل تكهنات بقيام أوكرانيا بهجوم شامل مضاد على القوات الروسية لاسترداد الأراضي التي بسطت موسكو سيطرتها عليها منذ بداية الحرب بين الطرفين.

ويتناول المقال آخر التطورات في ساحة القتال بين الطرفين حيث يشير إلى ما أعلنه الجانب الأوكراني أمس الاثنين عن تقدم القوات الأوكرانية مسافة ما بين 200 إلى 1.600 متر في منطقة دونيتسك إلى جانب تقدمها في عدة قطاعات على خطوط المواجهة مع القوات الروسية.

ويتطرق المقال إلى الموقف الروسي من تلك التطورات حيث يشير إلى ما أعلنته موسكو من تمكن قواتها من صد هجوم مضاد قامت به القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك خلال اليومين الماضيين مكبدة الجانب الأوكراني خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بما فيها دبابات ليوبارد المتطورة ألمانية الصنع وكذلك دبابات فرنسية حديثة.

ويتناول المقال الموقف الدولي من الحرب في أوكرانيا حيث يسلط الضوء على اعتزام أستراليا تزويد أوكرانيا بعدد من طائرات "F/A-18" المقاتلة المتطورة بعد الحصول على موافقة الولايات المتحدة الأمريكية والتي تملك حق الملكية الفكرية لهذا الطراز من الطائرات.

ويضيف المقال أن إعلان أستراليا أمس الاثنين نيتها تزويد أوكرانيا بهذا النوع من الطائرات يأتي في أعقاب مباحثات بين وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف مع نظيره الأسترالي ريتشار مارليز والتي طالب خلالها الوزير الأوكراني تزويد بلاده بالمزيد من المساعدات العسكرية بما فيها عربات مدرعة حديثة إلى جانب قيام أستراليا بتدريب القوات الجوية الأوكرانية على استخدام وصيانة الطائرات الحديثة التي سوف تحصل عليها كييف من الدول الغربية في إطار المساعدات التي يقدمها الغرب لأوكرانيا.