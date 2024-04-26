"الدفاع الروسية": "مستشارون أجانب" يشاركون مباشرة في التحضير لعمليات تخريب أوكرانية في بلادنا

اتهم وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، "مستشارين أجانب"، بالمشاركة مباشرة في التحضير لعمليات التخريب الأوكرانية في روسيا، مؤكدًا تواجد "متخصصين ومرتزقة غربيين" في منطقة القتال.

وقال شويجو - خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول في منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم،الجمعة، يجري تخطيط وإعداد عمليات التخريب الأوكرانية بمشاركة مباشرة من المستشارين الأجانب، بما في ذلك العمليات داخل الأراضي الروسية.

وأضاف تستخدم كييف كل يوم تقريبا الأسلحة، التي تتلقاها لإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية لروسيا بموافقة الغرب الضمنية، مشيرا إلى أنه يجرى نقل المعلومات الاستخباراتية وتدريب الجنود الأوكرانيين من قبل متخصصين عسكريين ومرتزقة غربيين في منطقة القتال.

وتابع إن الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي أججت الصراع في أوكرانيا، واليوم تعمل على إطالة أمده بشكل متعمد، مشددا على أن كل المحاولات الغربية لإلحاق هزيمة استراتيجية ببلاده عقيمة.

وفي السياق، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم إن أفراد القوات الأمريكية في أوكرانيا يساعدون كييف في تنسيق الهجمات ضد موسكو، والتي وصفتها بالإرهابية.

وقالت زاخاروفا في حوار أوردته وكالة تاس الروسية إن أفراد بالقوات المسلحة الأمريكية في أوكرانيا يقومون بشكل خاص بتنسيق الهجمات الإرهابية.

جاء ذلك تعليقا منها على تصريح المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر بأن المستشارين الأمريكيين لا يقومون بتدريب القوات الأوكرانية، لكنهم يقدمون المعلومات والمشورة بشأن أشياء مثل الدعم اللوجستي ومراقبة الأسلحة.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء الماضى، على حزمة مساعدات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 95 مليار دولار، وتشمل نحو 61 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا و26 مليار دولار لدعم إسرائيل، بالإضافة إلى أموال لتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في مناطق النزاع وبالتحديد في قطاع غزة.

وعقب التوقيع على قوانين المساعدات، أعلن البنتاجون عن حزمة مساعدات أمنية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا تشمل، من بين أشياء أخرى، صواريخ سي سبارو أرض جو، وإيه اي ام-9 سايدويندر، جو جو، ومركبات المشاة القتالية من طراز برادلي، ومركبات الحماية من الكمائن المقاومة للألغام، ومركبات متعددة المهام وعالية الأداء هامفي، وصواريخ ستينجر المضادة للطائرات، وذخائر منظومات راجمات الصواريخ من طراز هيمارس، وقذائف مدفعية عياري 155 ملم و105 ملم، وقذائف هاون عيار 60 ملم، وأنظمة صواريخ الموجهة سلكيا من طراز تاو وصواريخ جافلين.