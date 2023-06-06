وكيل وزارة الشباب تستقبل مجلس إدارة منطقة الدقهلية لكرة اليد

استقبلت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الإثنين بحضور الدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية بالمديرية، ومجلس إدارة منطقة الدقهلية لكرة اليد برئاسة محمد محمود الهواري، والدكتور أحمد محمد صفوت، و خالد حازم محمد، أعضاء بالمجلس، و حازم عبد الفتاح احمد امين الصندوق، و عبد القادر موس ابو الفتوح سكرتير المجلس بمنطقة الدقهلية لكرة اليد.

استعرض محمد محمود الهواري رئيس مجلس إدارة منطقة الدقهلية لكرة اليد، اعتماد تشكيل مجلس إدارة منطقة الدقهلية لكرة اليد استكمالاً للدورة الانتخابية 2024/2021، وما تقوم به المنطقة من الاشراف بمراكز الشباب والأندية الرياضية، وتعليمات المنطقة بخصوص قيد اللاعبين بالموسم الرياضي، على مستوى مراكز محافظة الدقهلية، وإشراف لجان الحكام بالمنطقة على جميع البطولات التى تقام لكرة اليد بمحافظة الدقهلية.

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال اللقاء بمجلس إدارة منطقة الدقهلية لكرة اليد، على دعمها الكامل لكافة الاتحادات والمناطق الرياضية بالدقهلية، وسوف تشهد المرحلة القادمة تعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ومنطقة الدقهلية لكرة اليد، لاحداث نقله نوعيه فى كرة اليد بالدقهلية.

وفى نهاية اللقاء قدم مجلس إدارة منطقة الدقهلية لكرة اليد خالص الشكر والتقدير للدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، لدعمها لكافة المناطق والاتحادات الرياضية بالدقهلية، كما قدموا لها التهنئة لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين وترقيتها وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وعلى ثقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتعيين، متمنيين لها دوام التوفيق والسداد فى عملها بالشباب والرياضة بالدقهلية.

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