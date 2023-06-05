أحمد عزمي: مشهد مقتل أخي الأصعب.. وأمي مرضت بسببي

قال الفنان أحمد عزمى إن والدته مرضت وتوفت بسببه بعد الأزمة التي حدثت له وتم سجنه.

وأضاف عزمى خلال لقائه مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى برنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: انا بطلب منها تسامحنى الله يرحمها ، وهى علمتنى قرآن وربت ٥ اولاد كما يجب وأنا كسرت قلبها ، وتوفيت وبعدها بكام شهر توفي والدى، و لم يحضر اى فنان جنازته و حزنت جدا لأننى لم أقدم لوالدى ما يستحقه .

ووصف عزمى خلال اللقاء الفنان صلاح عبد الله بأنه فنان جميل مشيرا الى موقف دار بينهما فى اول يوم تصوير مسلسل حرب الجبالى.

وعن علاقته بابنه آدم قال إنها علاقة جيدة جدا قائلا: بذاكر معاه العربى ، وبدأ يدخل مجال التمثيل.

واضاف: تامر حسنى تواصل معي علشان فيلم "بحبك " وفوجئت انه بعتلى رسالة وقال لى انا بحبك يا فنان وعاوزك معايا وافتكرت ان حد بيهزر ، و لاقيته تانى يوم بيكلمنى، وقالى الدور حلو وانا شايفك فى التركيبة دى .

وتابع عزمي أن أصعب المشاهد فى حياته والعالقه فى ذهنه مقتل اخيه حمدى فكانت صدمة كبيرة له.

وقال عزمى انني تجاوزت المرحلة الصعبة لكن الذكريات لسه بترجع بتقلب عليا المواجع ، غصب عنى و اللى بيخرجنى منها ابنى ادم .

وكشف عزمى ان الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة انشأت مؤسسة اسمها بداية واتصلت به للعمل معهم لتوعية الشباب بمخاطر الإدمان.